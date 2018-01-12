تشييع شابين فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس وغزة

تجمع مئات المشيعين، الجمعة، بالضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تشييع الشابين علي عمر كينو، وأمير أبو مساعد.
وقُتل الشابان، (17 و16 عاما على التوالي)، وأصيب آخرون، برصاص القوات الإسرائيلية، في كل من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وقرية عراق بورين، جنوب نابلس.
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وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على تجمع شباب شرق مخيم البريج، ما أسفر عن مقتل الشاب أمير عبد الحميد أبو مساعد، وفق الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة.
فيما قالت وزراة الصحة الفلسطينية، إن كينو قُتل خلال اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية فى منطقة نابلس.
ويتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في غزة، بشكل يومي، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلى إن "أعمال شغب عنيفة" وقعت على طول السياج الحدودي، وإن القوات فتحت النار على ثلاثة متظاهرين "يشكلون تهديدا" للجنود.