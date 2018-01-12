المجر تستدعي سفير رومانيا بعد تعليقات رئيس الوزاء الروماني

استدعت المجر سفير رومانيا لديها للشكوى من رئيس الحكومة الروماني، ميهاي تودوز، على خلفية تعليقات أصدرها حول مطالبة الاثنية المجرية، في رومانيا، بالحكم الذاتي.

وتطالب الأقلية المجرية في رومانيا بتعزيز سلطتها، وقامت ثلاثة تجمّعات سياسية تمثلها بالتوقيع على مشروع قرار داعٍ إلى حكم ذاتي في منطقة "سزكيلير" حيث أغلبية السكان من الاثنية المجرية.

وفي إحدى المقابلات التلفزيونية قال رئيس الوزراء الروماني، ميهاي تودوز "لقد أرسلت رسالة واضحة إلى الجميع" مضيفاً " إن رفعوا علم سزكيلير (شعار المنطقة) فوق مؤسسات ومكاتب الدولة سنرفعهم إلى جانبه".

وتابع تودوز قائلاً "من الناحية القانونية كل الأمور واضحة".

وفي منشور كتبه على الفايسبوك رفض رئيس الحكومة أي نقاش في المسألة.

"كروماني ورئيس وزراء، أرفض الحوار فيما يخص الحكم الذاتي في منطقة من رومانيا. هذا معارض للدستور الوطني الذي يضمن من السطر الأول وحدة الأراضي الروماني".

تعليق رئيس الوزراء الروماني "الملتبس" حول رفع "المجريين إلى جانب العلم" فهم كانّه تهديد بتعليق مشانق المطالبين بالحكم الذاتي.

وشكلّت حقوق نحو 1.2 مليون مجريّ ينتمون إلى الأقلية المجرية في شرق ترانسيلفانيا، المحور الرئيسي للتجاذبات السياسية بين البلدين منذ عدّة عقود.

يذكر أخيراً أن فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري كان قد وعد الأقلية المجرية في رومانيا وفي البلاد التي تجاور المجر بالحصول على الجنسية المجرية سريعاً.