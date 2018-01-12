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أفغانستان

الجيش الأمريكي يحقق في مقطع فيديو يظهر انتهاكاً لجنوده في أفغانستان

فتح الجش الأمريكي تحقيقا حول فيلم فيديو انتشر على الشبكة العنكبوتية ويظهر فيه جندي أمريكي يطلق النيران على شاحنة مدنية كانت تمر أمام عربة مدرعة.

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الجيش الأمريكي يحقق في مقطع فيديو يظهر انتهاكاً لجنوده في أفغانستان

الجيش الأمريكي يحقق في مقطع فيديو يظهر انتهاكاً لجنوده في أفغانستان
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وتشير المشاهد التي تظهر في الفيديو والمرجح أن تكون قد التقطتها كاميرا مثبتة على الخوذة، تشير إلى انتهاك لقواعد الاشتباك في الحرب الأفغانية وتفتح الباب على المزيد من الانتقادات بشأن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان.

الفيلم الذي مدته 3 دقائق و9 ثوان عبارة عن لقطات تم تجميعها ويرصد رجال خدمة يطلقون النيران وفق إيقاع يتوافق مع الموسيقى التصويرية لأغنية كندريك لامار Humble، ويظهر أيضاً في الفيلم أحد رجال الشرطة يطلق النار من سلاحه على سائق شاحنة مدنية، ولم يتضح إن كان خلّف ما حدث أي إصابات.

وكانت العمليات الأمريكية العسكرية في أفغانستان بدأت في العام 2001، وانتهت رسميا في 2014، ولكن لا يزال يوجد أكثر من 8000 جندي من القوات الأمريكية الخاصة في أفغانستان يقدمون المساعدة للقوات الأفغانية.

وكان ترامب قد أيد في السابق سحب القوات من الصراع، الذي بدأ في عهد الرئيس جورج بوش الابن عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، غير أن ترامب تراجع عن موقفه بشأن سحب القوات من أفغانستان.