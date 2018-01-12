ريكي مارتن يعلن زواجه من حبيبه السوري جوان يوسف

بعد إعلانه عن خطوبته من شريكه السوري الأصل جوان يوسف في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016، كشف المغني ريكي مارتن أنه ويوسف تزوجا وأنجزا الأوراق الرسمية للزواج، من دون أن يحدد تاريخ الزفاف.
وقال ريكي مارتن عبر إطلالة تلفزيونية إنه صار "متزوجاً" ولم يوضح تاريخ زواجه من صديقه. وأضاف المغني البورتو ريكي الشهير أنه سيحضّر حفلاً كبيراً في الشهور الكبيرة، واعداً محبيه "بإبقائهم على اطّلاع".
مارتن أشار أيضاً إلى أن الكثير من الناس يسألونه "كيف يقبل بوضع نفسه وابنيه وزوجه يوسف في صورة على غلاف مجلة؟" وأنه يجيب هؤلاء "أريد أن يصبح هذا الأمر طبيعياً. أريد أن ينظر الناس إليّ وإلى عائلتي وأن الصورة عادية جداً. هذا جزء من مهمتي".
وأضاف مارتن "عندما يسألني أطفالي لمَ عندهما أبوان، أقول لهما إننا نشكل جزءاً من الأسرة الحديثة. هذا معنى جميل للحرية".
يذكر أخيراً أن جوان يوسف فنان سويدي من أصول سوريّة وأنه يبلغ من العمر 33 عاماً.