مسؤول رياضي سعودي يلمّح إلى التجارة الجنسية في مرّاكش

أثارت عبارة قالها رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والسعودية، إذ رأوا فيها تقييماً "غير أخلاقيّ" لمدينة مراكش في المغرب.

وقال تركي آل الشيخ في مقابلة تلفزيونية عرضت على قناة روتانا خليجية إن "عنده مشكلة مع لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السعودي فهد المولد وإنه مضى 14 شهراً وهو يحاول الاتصال به من دون جدوى".

وفي خضمّ كلامه عن التزام بعض اللاعبين السعوديين وعلاقتهم بمشاهدي كرة القدم بشكل عام، قال الوزير ساخراً "أرسلنا فهد المولد إلى مانشتسر يونايتد (إنجلترا) من أجل التدرب. لمَ يعود إلى البلاد عبر مطار مراكش؟" فقهقه قسم من الموجودين في الأستوديو.

ومع أن الوزير السعودي لم يستعمل أي مفردة نابية إلا أن المشاهدين المغربيين والسعوديين رأوا "أن هناك إيحاءات جنسية" في العبارة.

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم مراكش في الإعلام من هذه الزاوية، خصوصاً وأن اسم المدينة ارتبط غير مرّة "بالسياحة الجنسية والاعتداء الجنسي على الأطفال" بعد نشر عدّة تقارير حول هذا الموضوع.

بعض رواد التواصل الاجتماعي رأوا في تصريح آل الشيخ إساءة إلى عائلة اللاعب فهد المولد أولاً وإلى المواطنين السعوديين بشكل عام والمغرب كذلك. ورأى بعض المغردين أن آل شيخ يقصد في مزاحه "أن اللاعب السعودي حرص على القيام بجولة من السياحة الجنسية قبل العودة إلى البلاد". ولهذا الغرض انتشرت عدّة وسوم أبرزها #وزيرسعودييسيء_لمراكش