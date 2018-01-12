علماء يحذرون من انقراض الشوكولاتة خلال 30 عاماً

أعلن باحثون مختصون أن نبتة الكاكاو، التي تُعد العنصر الأساسي في صناعة الشوكولاتة، مهددة بالانقراض في سنة 2050، بسبب التغييرات المناخية الكبيرة، التي يشهدها العالم منذ سنوات.

ونشر موقع "فرويندين" الألماني اليوم الجمعة أن التغييرات المناخية أصابت كل شيء، على غرار دوبان الجليد في القطب الشمالي، وانقراض بعض الأنواع من الحيوانات، وقد يأتي الدور قريبا على نبتة الكاكاو، التي تحتاج إلى ظروف نمو محددة جدا، ويمكن أن تزدهر فقط في المناطق الرطبة الدافئة عند حوالي 10 درجات شمال وجنوب خط الاستواء.

وأوضح المصدر أن نبتة الكاكاو تحتاج إلى حماية كافية من الظل والرياح، وهو ما قد يتحقق عن طريق الزراعة المختلطة، بيد أن تغير المناخ الذي يصيب العالم، سيغير درجة الحرارة والرطوبة، التي تكتسي أهمية كبيرة في زراعة نبتة الكاكاو، فيما يؤكد الباحثون أن هذا يعني انقراض هذه النبتة، وبالتالي انقراض الشوكولاتة.

ويعكف باحثون من جامعة "كاليفورنيا- بركلي"، على إجراء أبحاث من أجل حماية نبتة الكاكاو من الانقراض، بالاعتماد على مجال الهندسة الوراثية، حسب ما ذكر موقع "ساينس ـ أليرت".

وبحسب موقع "بيزنيز- انسايدر" فإن الباحثين سيستخدمون في أبحاثهم تكنولوجيا تسمى (CRISPR)والتي تمنح الجينات إمكانية تحمل التغير المناخي. وقد استخدمت هذه التقنية سابقا لجعل المحاصيل الزراعية أرخص، من حيث الثمن، وأكثر موثوقية.

يشار إلى أن نبتة الكاكاو تنمو فقط ضمن شريط ضيق من الأراضي الممطرة على خط الاستواء، إذ تبقى الحرارة والمطر والرطوبة ثابته نسبيا على مدار السنة، كما أن أكثر من نصف الشوكولاتة في العالم، تأتي من بلدين فقط في غرب أفريقيا هما كوت ديفوار وغانا.