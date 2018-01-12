الإمارات تعلن أنها ستردّ على الشكوى القطرية إلى مجلس الأمن الدولي

في أوّل تعليق رسمي على الشكوى التي رفعتها البعثة الديبلوماسية القطرية إلى مجلس الأمن الدولي، أمس، الخميس، بخصوص انتهاك طيارة حربية إماراتية للمجال الجوي القطري، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، إن بلاده ستردّ على هذه الدعوى رسمياً، كما وصفها "بغير الصحيحة والمرتبكة".

وفي تغريدة له على تويتر قال قرقاش "الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة. نعمل على الرد عليها رسمياً بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفاً فوقها".

ونقلت قناة الجزيرة القطرية يوم أمس خبر تسليم البعثة القطرية لدى مجلس الأمن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي كذلك، نسختين من رسالة شكوى حضّرتها الحكومة القطرية. وتشير الرسالة إلى أن طائرة حربية إماراتية اخترقت في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الفائت المجال الجوي القطري لمدّة دقيقة واحدة.

التصعيد الإماراتي-القطري يأتي في مرحلة يستمر فيها التوتر بين أربعة بلدان عربية من جهة، وقطر من جهة أخرى. وقامت كلّ من مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو في العام الماضي على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

كذلك قطعت الدول العربية الأربع علاقاتها التجارية مع قطر وفرضت عليها حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً. وحاولت الكويت بعيد بدء ما صار يعرف "بالأزمة الخليجية" إطلاق مبادرة لإعادة العلاقات إلى مجاريها، غير أنها باءت بالفشل.