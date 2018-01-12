ترامب يبيع للنرويج طائرة غير موجودة في الواقع

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه باع طائرات حربية للنرويج، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء النرويج، إيرنا سولبرغ، في واشنطن، بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر".
اللافت في الأمر أن طراز الطائرة التي ذكرها ترامب، "إف 52"، غير موجود في الواقع، إنما هو مستخدم في اللعبة الإلكترونية الشهيرة "Call ofDuty".
وبعد أن أشاد ترامب خلال اللقاء بالعلاقات الدفاعية المتنامية مع حليفة الولايات المتحدة الشمالية، قال: "في نوفمبر بدأنا بتسليم طائرات إف 52 وإف 35".
من جهة أخرى، أشارت تقارير إخبارية إلى احتمال اختلاط الأمور على الرئيس، لأن الولايات المتحدة باعت 52 طائرة من طراز "إف 35" للنرويج.
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كيف استقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية الخبر؟
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت التعليقات الساخرة هي الأكثر تداولا.
فجاء في إحدى التغريدات عبر "تويتر": "بيع طائرات إف 52 للنرويج. بات بإمكانهم الآن السيطرة على مراحل لعبة call of duty"
وفي تغريدة أخرى: "إف 52؟ يا إلهي. أتحدى أن يطالب جنود البحرية بطائرات من طراز ستوفل".
وتضمنت إحدى التغريدات صورة مقاتلة من لعبة كول أوف ديوتي، ورافقها التعليق: "يبدو أن خصائص طائرة إف 52 تبدو مذهلة".