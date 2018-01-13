شاهد..صحفية لترامب: سيدي الرئيس هل أنت عنصري؟

ألقت صحفية أمريكية سؤالا جريئا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب أثناء حضوره فعالية لتسمية يوم الخامس عشر من يناير/كانون الثاني "يوم مارتن لوثر كينغ".
وقالت الصحفية أمام الحضور "سيدي الرئيس هل ستقدم اعتذارا عما قلته بالأمس؟"، وعندما لم يجبها سيد البيت الأبيض طرحت الصحفية سؤالا جديدا بصوت عال "سيدي الرئيس هل أنت عنصري؟"
ويأتي سؤال الصحفية بعد ساعات من انتقادات حادة وجهت لترامب على خلفية وصفه لبعض الدول الأفريقية وهايتي بـ"الأوكار القذرة"، في إطار سعيه إلى تغيير قوانين الهجرة.
ونسب لترامب أنه أدلى بالتصريحات خلال اجتماع في البيت الأبيض بشأن الهجرة يوم الخميس وقال سناتور حضر الاجتماع يوم الجمعة إن الرئيس استخدم لغة "وضيعة ومبتذلة" وإنه استخدم كلمة "حثالة" مرارا.
ونفى ترامب يوم الجمعة أنه استخدم لغة مهينة لكنه واجه تنديدا واسعا في كثير من الدول الأفريقية وفي هايتي والسلفادور فضلا عن إدانات من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان.