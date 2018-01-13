أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الوطني للمخابز وصناع الحلوى الفرنسيين، أن فرنسا ترغب في تسجيل الخبز الفرنسي (La baguette) في لائحة التراث الثقافي (غير المادي) لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقال ماكرون في حديث له إلى إذاعة "أوروبا واحد" إن لدى فرنسا امتياز في تصنيع الخبز. الخبز الفرنسي محسود في العالم كلّه. يجب الحفاظ على هذا الامتياز وهذه المعرفة، ولهذا السبب تحديداً تجب إضافة الخبز الفرنسي إلى لائحة التراث الثقافي العالمي للإنسانية لدى اليونيسكو".
المبادرة تمّ طرحها أساساً من قبل رئيس الاتحاد الوطني للمخابز وصناع الحلوى في فرنسا، دومينيك أنراكت، ووافقه عليها رئيس الجمهورية. ويرى أنراكت أن رمزيْن اثنين يشيران إلى فرنسا أكثر من أي شيء آخر، "برج إيفل والخبز الفرنسي".
وأضاف أنراكت "أعرف خبازينا جيّداً. رأوا نجاح التجربة التي قام بها النابوليتانيون في إيطاليا، ورأوا أنهم نجحوا في إدخال البيتزا التي يحضّرونها إلى لائحة التراث الثقافي للإنسانية لدى اليونسكو، وهم يريدون القيام بالأمر نفسه".