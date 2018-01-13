المغرب يفتتح بطولة أمم أفريقيا للمحليين باكتساح موريتانيا

بدأت اليوم، السبت، فعاليات النسخة الخامسة من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها المغرب من 13 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير. وافتتح المنتخب المغربي للمحليين البطولة اليوم بفوز ساحق على نظيره الموريتاني في مباراة أقيمت في ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وفاز المنتخب المغربي بأربعة أهداف نظيفة سجّل منها أيوب الكعبي هدفين، فيما سجّل الهدفين الآخريْن كلّ من إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي.
يشارك فى البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بمعدل 4 منتخبات في المجموعة الواحدة. وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب وموريتانيا وغينيا والسودان، بينما تضمّ الثانية منتخبات ساحل العال وناميبيا وزامبيا وأوغندا.
منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا ورواندا جاءت في المجموعة الثالثة بينما تخوض أنجولا وبوركينافاسو والكاميرون والكونغو مبارياتها ضمن المجموعة الرابعة.
في النسخة الحالية من بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، سيتمّ استعمال تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين هي بطولة لا يشارك فيها سوى اللاعبين المحترفين في البلاد وأن مبارياتها ستقام في أربع مدن مغربية، هي الدار البيضاء، مراكش، طنجة وأغادير.