بعد انتشار تقارير في الإعلام الأميركي عن قول الرئيس الأميركي، دونالد ترَمب، إنه يفضل المهاجرين من النرويج على أولئك الذين يجيئون من هايتي وغيرها من دول "الأوكار القذرة" مثل الدول الأفريقية، خرج مراسل القناة الثانية النرويجية إلى الشارع ليسأل المواطنين النرويجيين إذا ما كانوا يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ترَمب يفضل المهاجرين من النرويج على أولئك الذين يأتون من هايتي أو من دول "الأوكار القذرة" مثل الدول الأفريقية. هذا ما ذكرته تقارير إعلامية أميركية يوم أمس، الجمعة، لينجح ترَمب مرّة جديدة بإثارة جدل عالمي بسبب.

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وجال مراسل القناة النرويجية الثانية، روني بَرالدسنيس، في شوارع العاصمة أوسلو طارح السؤال التالي على الناس: هل تريدون الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية؟

"قطعاً لا!" أجاب أحد الشبان في الشارع، قبل أن تقول سيّدة "ليس لي أيّ عمل أقوم به هناك!".

والتقى المراسل صدفة بسيّدة أميركية تسكن في أوسلو وأخبرته أنها تعيش في النرويج لأن زوجها وجد عملاً في المدينة فانتقلا إلى العيش هنا.

وتعتبر النرويج أغنى دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، كما أنها تتمتع بثروة نفطية ولديها احتياطات كبيرة من الغاز.

رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، في البيت الأبيض

وقد يكون ترَمب اتّخذ مثالاً من النرويج في قوله لأن رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، قامت بزيارة إلى البيت الأبيض الأربعاء الماضي، حيث عبّر الرئيس الأميركي عن رضاه من النرويج وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وعن خيارها بشراء السلاح الأميركي والسلاح الذي لم يتمّ اختراعه بعدُ!

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وقالت إحدى المواطنات النرويجيات "إنها قد تعيد التفكير في تحقيق الحلم الأميركي إذا حصل الأميركيون على رئيس جديد". وأضافت المرأة "لن أذهب طالما أنه هناك".

وتابعت المرأة "لا آبه لتلك النوعية من الرجال... لا. هناك رجال، وهناك نوع آخرُ من الرجال كما تعرف".

و"هناك ترَمب" أجاب الصحافي النرويجي...

ردّدت المرأة قول الصحافي مرتّين فيما كانت تضحك ثم تابعت مشيها مبتعدة عنه...

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أحد الأساتذة الجامعيين في العاصمة السويديّة استكهولم علّق عبر حسابه على تويتر ساخراً من ترَمب "طبعاً، الشعب النرويجي يودّ الانتقال إلى بلد حيث يقتل الناس بالرصاص، حيث يعيشون في الفقر ولا يحصلون على رعاية صحية لأنهم فقراء، حيث إجازة الأمومة والأبوّة غير مدفوعة، وحيث لا يحصلون على المساعدات ولا يرون إلا القليل من النساء في السلطة".