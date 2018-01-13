بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب تنطلق الإثنين المقبل
تبدأ الإثنين المقبل التصفيات النهائية لبطولة "أستراليا المفتوحة لكرة المضرب"، أولى البطولات العالمية الأربع (جراند سلام). وشهدت مدينة ملبورن الأسترالية حفلاً افتتاحياً في هذه المناسبة، شارك فيه عدّة نجوم ومخضرمين من عالم كرة المضرب. النسخة الحالية من البطولة سشتهد غياب نجوم ونجمات عديدين بسبب الإصابة أبرزهم الأميركية سيرينا ويليامز، الفائزة بنسخة العام الماضي من البطولة، والمصنف أوّل سابقاً، البريطاني أندي موراي الذي لم يتعافَ من الإصابة...