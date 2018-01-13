بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب تنطلق الإثنين المقبل

""نحن في حمص اليوم، في ثاني أيام زيارتي إلى سوريا. تمكنت من التجول في جميع أنحاء المدينة، ورأيت الدمار الرهيب الناجم عن الصراع، ولكن شهدت أيضا بعض العمل الرائع الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وبعض المشاريع الرائعة التي نقوم بتمويلها من خلال صندوق المساعدات الإنسانية لسوريا. التقيت بعض النازحين داخليا من مدينة تدمر وسألتهم عما يريدون وأهم ما يحتاجون إلي"

مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية