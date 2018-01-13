من المقرر أن تطلق المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة عملية تنفيذ ومنح التأشيرات السياحية بطريقة إلكترونية. وستشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إصدار التأشيرات السياحية للزوار من مختلف دول العالم، وستكون التأشيرة لمرة واحدة وصالحة لمدة 30 يوماً.

"التأشيرة السياحية اكتمل وضع نظامها بعد ثلاث سنوات من التداول، وستبدأ المملكة في إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من العام الحالي 2018، بعد أن تمت كل الموافقات الحكومية".

وأكدت هيئة السياحة والتراث الوطني استكمال جميع الضوابط الخاصة بالتأشيرة السياحية، بعد أن تمت كل الموافقات الحكومية وتمّ إعداد اللوائح المنظمة لمن سيحصلون على التأشيرة وكيف يمكن الحصول عليها.

ولم تحدّد بعد هيئة السياحة قيمة التأشيرة السياحية، لكنها أشارت إلى أنها ستكون بأقل قدر ممكن، لاعتقاد الهيئة أنّ الأثر الاقتصادي المتراكم أكثر من قيمة التأشيرة النقدية.

ووضعت السلطات السعودية القطاع السياحي على سلّم أولوياتها في برنامج "رؤية 2030"، والذي تسعى من خلاله المملكة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً عن النفط، إذ يعمل نحو 900 ألف سعودي في قطاع السياحة والسفر، ووصل المملكة نحو 18 مليون زائر في العام 2016، غالبيتهم قدم بغرض الحج أو العمرة، كما قدم إلى المملكة في السنوات الخمس الأخيرة 32 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، وقد زار أغلبهم مدائن صالح، وشواطئ البحر الأحمر، ومناطق تاريخية مختلفة.

ما هي الدول التي يمكنها الحصول على تأشيرات سياحية؟

ستمنح السلطات السعودية تأشيرات سياحية للدول الأوربية التي تنتمي إلى فضاء شينغن وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول قارتي أميركا، اليابان، الصين، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، أستراليا، كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.

وسيتم الحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التقدم لإحدى الشركات المعتمدة التي ستقوم بدورها بتقديم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات.

شروط الحصول على التأشيرة السياحية؟

وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية بعض الشروط للحصول على التأشيرة السياحية حيث سيكون قدوم السائحين وإقامتهم برعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة واستقبال ونقل السياح القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.

يتم قدوم السياح ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

لا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تعامل طلبات السياح من الدول المشار إليها أعلاه الموجودين في غير بلدانهم وفق ما يعامل به غيرهم، بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات، وأن تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.

تأشيرات سياحية فردية للنساء

هذا وقررت المملكة العربية السعودية السماح للنساء بالحصول على تأشيرة سياحية "دون محرم" شرط ألاّ يقلّ عمر المرأة التي تطلب الحصول على تأشيرة عن 30 عاماً، أمّا إذا كان عمرها أقل، فيتوجب قدومها مع محرم.

يذكر أنّ المملكة العربية السعودية خطت "خطوات هامة" فيما يخص حقوق المرأة مؤخرا، إذ أعلنت السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم.