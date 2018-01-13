أشارت البيانات الصادرة عن نظام تحديد الأسعار المؤتمن التابع للمؤسسة القومية لوسطاء الأوراق المالية "ناسداك" في نيويورك إلى تراجع أسعار أسهم شركة فيسبوك تراجعا بنسبة 4.5 في المائة بعد إجراء مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، تعديلات عديدة في شبكة التواصل الاجتماعي تهدف إلى تقليص وقت استخدامها.
خسائر فيسبوك قد تبلغ 23 مليار دولار في يوم واحد وزوكربيرغ أول المتضررين جراء تغييراته الأخيرة
هبط سهم "فيسبوك" بأكثر من 4% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح ببورصة نيويورك، عقب إعلان شبكة التواصل الاجتماعي عزمها إجراء بعض التعديلات الرئيسية بكيفية عرض المنشورات عبر الصفحة الرئيسية.
خسائر فيسبوك قد تبلغ 23 مليار دولار في يوم واحد وزوكربيرغ أول المتضررين جراء تغييراته الأخيرة
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"التغييرات المخطط لها تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأشخاص والحدّ من المحتوى، لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا".الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك
وبحلول الساعة الثالثة وعشر دقائق فجرا بالتوقيت العالمي تراجع سهم "فيسبوك" متجاوزا عتبى 4.5 في المائة ليسجل 180.04 دولار، وعند إغلاق جلسة الخميس، سجل سهم "فيسبوك" 187.87 دولارا متراجعاً بحوالي 4.2 في الماءة.
وإذا استمر هذا الانخفاض في سعر السهم، فمن المتوقع أن تبلغ خسائر مؤسسة فيسبوك" خلال الساعات المقبلة نحو 23 مليار دولار.
وكانت الشركة العاملة في مجال التواصل الاجتماعي قد أكدت أنها ستقوم بإجراء تعديلات جوهرية في منصتها الرئيسية عبر تغيير أولوية التفاعلات الاجتماعية.
وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، انخفاض الوقت الذي يقضيه الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي لكن في الوقت نفسه سيكون جيداً للمجتمع.
ويملك مارك زوكربيرغ يملك حصة 14% من أسهم الشركة، وانخفاض أسعار الأسهم أدى إلى تراجع ثروته بقيمة 3.2 مليار دولار، لتصل إلى 74 مليار دولار.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إلى أنّ التغييرات المخطط لها تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأشخاص والحدّ من المحتوى، وفي هذا الصدد قال زوكربيرغ على صفحته في موقع فيسبوك: "لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا"، وأضاف: "التغييرات الأولى سوف تؤثر على تغذية الأخبار حيث يمكنك أن تتوقع المزيد من المعلومات من أصدقائك، عائلتك ومجموعاتك".
وشدّد زوكربيرغ على أنه "من خلال إجراء مثل هذه التغييرات، أتوقع أن يقضي الناس وقتا أقلّ في فيسبوك، وعدد المناسبات لزيارة الموقع سوف تنخفض أيضا، ولكن أتوقع أن الوقت الذي ستقضيه في فيسبوك سوف يصبح أكثر قيمة وذا فائدة أكبر".