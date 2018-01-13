مكافأة مالية للأهلي المصري من تركي أل الشيخ

قال الأهلي المصري إن رئيسه الشرفي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي أل شيخ قرر منح الفريق مكافاة مالية بعد فوزه الجمعة بالسوبر على فريق المصري البورسعيدي.
وذكر الأهلي على حسابه الرسمي على موقع تويتر "معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري".
وأستطاع الأهلي تأكيد هيمنته المحلية بإضافة لقب السوبر العاشر في تاريخه إلى لقبي الدوري والكأس بالتفوق على وصيفه في الكأس على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تقام فيها المباراة في الإمارات وحصد الأهلي اللقب في النسخة الأولى بالفوز 3-2 على الزمالك في الملعب ذاته.