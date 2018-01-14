قالت قناة الجزيرة القطرية إن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني محتجز في الامارات بعد استضافته من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
ونشرت الجزيرة تسجيلا مصورا منسوبا للشيخ القطري يقول فيه إنه محتجز يخاف من تعرض حياته للخطر.
وحمل الشيخ عبد الله مسؤولية سلامته لولي عهد أبوظبي قائلا" إذا أي شيء يجري بعد الان هو يتحمل كامل المسؤولية."
وبرز اسم الشيخ عبد الله الثاني قبل عدة أشهر بعد لعبه دور الوساطة في ازمة الحجاج الاخيرة بين قطر والسعودية.
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وبعد ذلك التقى الشيخ القطري العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في طنجة بالمغرب، في الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة القطرية أن زيارته تأتي لاسباب خاصة.
ويعتبر الشيخ عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، فجده هو ثالث حكام قطر، الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.