خلال عملية الهبوط، انحرفت طائرة تابعة للخطوط الجويّة، "بيغاسوس"، عن المدرج في مطار "طرابزون" شمال شرق تركيا، لتستقر بعد ذلك في منحدر شديد مؤد إلى البحر الأسود. وذكرت وسائل إعلام تركية أنه لم تسجّل أيّة إصابات غير أن حالة من الهلع والخوف أصابت الركاب المتواجدين على متن الطائرة.
في الشريط أعلاه يظهر ركاب في الطائرة كانوا يصرخون بانتظار إجلائهم، كما تظهر شاحنات الإطفاء التابعة للدفاع المدني في المطار وهي ترش المياه على الطائرة. ووقع الحادث ليل أمس السبت فيما أعلنت خطوط "بيغاسوس" الجوية في بيان لها "أن طائرة من طراز بوينغ 737 كانت متجهة من أنقرة إلى طرابزون انحرفت عن المدرج خلال هبوطها ولكن الركاب البالغ عددهم 162 إضافة إلى الطاقم لم يتعرّضوا لأذى".