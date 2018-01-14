تونس تحيي الذكرى السابعة للثورة على وقع احتجاجات اجتماعية

""على العالم الحر أن يدين بشدة الجرائم الخمس التي يرتكبها النظام الإيراني، وهي جهود الحصول على الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ البالستية، ودعم الإرهاب، واعتماد سياسة عدوانية في المنطقة، والقمع الوحشي للمواطنين الإيرانيين"." بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
""سلسلة أيتش أند إم الحمقاء للملابس تواجه الآن نتائج عنصريتها. على كل العقلاء الموافقة على أن هذه السلسلة لا ينبغي أن يسمح لها بالاستمرار في العمل بجنوب أفريقيا"."" فلويد شيفامبو. نائب عن حزب مقاتلي الحرية الاقتصادي.
""التغييرات المخطط لها تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأشخاص والحدّ من المحتوى، لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا"." مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك
""التأشيرة السياحية اكتمل وضع نظامها بعد ثلاث سنوات من التداول، وستبدأ المملكة في إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من العام الحالي 2018، بعد أن تمت كل الموافقات الحكومية"." الأمير سلطان بن سلمان. رئيس هيئة السياحة والآثار السعودية.
""هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الاصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك، إنه جارح أكثر بالنظر الى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق"." إيبا كالوندو الناطقة باسم الاتحاد الافريقي
"ما يلزم هو إصلاح مناسب ومتابعة الإصلاحات داخل الإدارة العامة، يجب أيضا متابعة إصلاح النظام القضائي. وهذه هي المجالات الرئيسية التي ينبغي أن نركز عليها جهودنا "" فانيا نوشيفا منظمة الشفافية الدولية بلغاريا
""نحن في حمص اليوم، في ثاني أيام زيارتي إلى سوريا. تمكنت من التجول في جميع أنحاء المدينة، ورأيت الدمار الرهيب الناجم عن الصراع، ولكن شهدت أيضا بعض العمل الرائع الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وبعض المشاريع الرائعة التي نقوم بتمويلها من خلال صندوق المساعدات الإنسانية لسوريا. التقيت بعض النازحين داخليا من مدينة تدمر وسألتهم عما يريدون وأهم ما يحتاجون إلي" مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية
""على العالم الحر أن يدين بشدة الجرائم الخمس التي يرتكبها النظام الإيراني، وهي جهود الحصول على الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ البالستية، ودعم الإرهاب، واعتماد سياسة عدوانية في المنطقة، والقمع الوحشي للمواطنين الإيرانيين"." بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
""سلسلة أيتش أند إم الحمقاء للملابس تواجه الآن نتائج عنصريتها. على كل العقلاء الموافقة على أن هذه السلسلة لا ينبغي أن يسمح لها بالاستمرار في العمل بجنوب أفريقيا"."" فلويد شيفامبو. نائب عن حزب مقاتلي الحرية الاقتصادي.
""التغييرات المخطط لها تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأشخاص والحدّ من المحتوى، لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا"." مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك
""التأشيرة السياحية اكتمل وضع نظامها بعد ثلاث سنوات من التداول، وستبدأ المملكة في إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية في الربع الأول من العام الحالي 2018، بعد أن تمت كل الموافقات الحكومية"." الأمير سلطان بن سلمان. رئيس هيئة السياحة والآثار السعودية.
""هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الاصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك، إنه جارح أكثر بالنظر الى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق"." إيبا كالوندو الناطقة باسم الاتحاد الافريقي
"ما يلزم هو إصلاح مناسب ومتابعة الإصلاحات داخل الإدارة العامة، يجب أيضا متابعة إصلاح النظام القضائي. وهذه هي المجالات الرئيسية التي ينبغي أن نركز عليها جهودنا "" فانيا نوشيفا منظمة الشفافية الدولية بلغاريا
""نحن في حمص اليوم، في ثاني أيام زيارتي إلى سوريا. تمكنت من التجول في جميع أنحاء المدينة، ورأيت الدمار الرهيب الناجم عن الصراع، ولكن شهدت أيضا بعض العمل الرائع الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وبعض المشاريع الرائعة التي نقوم بتمويلها من خلال صندوق المساعدات الإنسانية لسوريا. التقيت بعض النازحين داخليا من مدينة تدمر وسألتهم عما يريدون وأهم ما يحتاجون إلي" مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية
في ذكرى الثورة.. مئات يحتجون في العاصمة تونس وسط توتر اجتماعي وانقسام
تونس تحيي الذكرى السابعة للثورة على وقع احتجاجات اجتماعية