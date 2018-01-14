محادثات على مستوى مجموعات العمل بين سيول وبيونغ يانغ

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل ابتداء من هذا الاثنين في تونغيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانمونغوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن وفدا برئاسة مسؤول من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة سيتوجه لإجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريق عروضها الفنية إلى الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

وتعقد المحادثات بين الكوريتين تبادليا في بيس هاوس في الجانب الكوري الجنوبي من بانمونغوم بالمنطقة منزوعة السلاح وفي تونغيل في كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الوحدة إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات في 15 يناير-كانون الثاني بخصوص هذه المسألة، مشيرة إلى أنّ الوزارة طلبت أيضا ردا سريعا على طلب كوريا الجنوبية في 12 يناير كانون الثاني لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ.

وقال مسؤولون من البلدين إنهم اتفقوا يوم الثلاثاء الماضي على إجراء مفاوضات لحل المشكلات وتفادي وقوع صراع غير مقصود وذلك بعد أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين وسط توتر شديد بشأن برنامج أسلحة كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية قالت إنها تسعى لتشكيل فريق نسائي مشترك مع كوريا الشمالية في لعبة الهوكي. وقال مسؤول اللجنة الأولمبية الدولية في كوريا الشمالية إن اللجنة تبحث الاقتراح بينما سيعقد الجانبان محادثات أخرى برعاية اللجنة يوم 20 يناير كانون الثاني.

وفي بيان مشترك عقب محادثات استمرت 11 ساعة يوم الثلاثاء قالت الكوريتان إنهما اتفقتا على إجراء محادثات عسكرية وإن بيونغ يانغ سترسل وفدا كبيرا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد رحبت بالمحادثات بين البلدين واصفة إياها بأنها خطوة أولى لحل أزمة كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية رغم أن بيونغ يانغ قالت إن أسلحتها موجهة فقط صوب الولايات المتحدة وليست محل نقاش.