قالت وسيلة إعلام حكومية في كوريا الشمالية إن "مسؤولين من البلاد شاركوا في مهرجان رياضي، اليوم، الأحد، في العاصمة بيونغ يانغ، ليتمموا بذلك أو يوم رياضي في العام الجديد".
وأظهر شريط بثته وكالة الإعلام المركزية الكورية المسؤولين يركضون في شوارع العاصمة بيونغ يانغ ويشاركون في تمارين رياضيّة وفن قتال التايكوندو في ساحة كيم الثاني.
وأضافت الوكالة إن مسؤولين من الوزارات والمؤسسات التعليمية الرسمية "أظهروا وحدةً وروح الفريق عبر تلك التمارين".
القائد الكوري الشمالي، كيم جونع-أن، جعل الرياضة محور تركيز كبير في خطته ومنذ عام 2011 ارتفعت الميزانية الحكومية المخصصة للرياضة في معظم مقاطعات البلاد، بحسب وسائل إعلام حكومية.