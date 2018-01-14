فنان يعرض "الأوكار القذرة" على فندق ترَمب في واشنطن

تمّ عرض سلسلة من العبارات والكلمات على واجهة "فندق ترَمب الدولي" في واشنطن يوم السبت، ومنها عبارة "أوكار قذرة" و"هنا تدفع رشى لترَمب".
وعرض الفنان في الصورة كذلك "الإيموجي" (الصورة الرمزية) الشهير الذي يرمز إلى البراز.
ويأتي هذا العرض بعد أن تحدثت تقارير صحفية أميركية عن وصف الرئيس ترَمب لهايتي والسلفادور وبعض الدول الأفريقية "بالأوكار القذرة" خلال اجتماع له يوم الخميس الفائت.
الفيديو تقاسمه روبن بيل الذي عرف عن نفسه بأنه "محرّر وصحافي فيديو وفنان" ويعيش في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي.
بحسب صحيفة "واشنطن بوست" انتقد بيل الرئيس الأميركي في مرات سابقة.
العرض الأخير احتوى أيضاً على عبارات أخرى غير العبارة الشهيرة "أوكار قذرة" منها "هذا الأمر ليس طبيعياً" و"الرئيس يحاول إلهاءنا عن السياسات التي تؤذينا" و"ابقوا يقظين" و"هذه ليست مناورة".
وفي محاولة أخرى لتحدي الرئيس، ترك بعض مستخدمي منصة ييلب (YELP) تعليقات على صفحة فندق الرئيس، واصفين إياه "بفندق الأوكار القذرة".