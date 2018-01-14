في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مهنية" صحيفة "وول ستريت جورنال" بسبب تحويلها لتصريح كان الرئيس الأميركي قد أدلى به إلى المجلة حول علاقته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
دونالد ترامب قال في تغريدته: "وول ستريت جورنال صرحت بالخطأ بأني قلت لهم لدي علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، ومن الواضح أنني لم أقل ذلك، بل قلت ربما ستكون لديّ علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، هناك فرق كبير. لحسن الحظ أننا نقوم بتسجيل حواراتنا مع الصحفيين".
وكان الرئيس الأميركي قد أعطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيحاءات بأنه يمكن أن يكون على علاقة جيدة بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان تحدث إليه.
واعتبر دونالد ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس الماضي أنه ربما قد تكون لديه علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون"، وأضاف للصحفي: "عندي علاقات مع الناس، أظن أنكم فوجئتم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن بالإمكان استدراج ترامب للإفصاح عن تبادل اتصالات بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
يذكر انّ الولايات المتحدة الأميركية دخلت في مواجهة مع كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي، وكذا التهديدات التي أطلقها كيم جونغ أون باستهداف الأراضي الأميركية.
وكثيرا ما وصف دونالد ترامب غريمه الكوري الشمالي بـ "المجنون" وبأنه "رجل الصاروخ"، وعندما سئل عما إذا كان تحدث إلى كيم جونغ اون أكد ترامب بأنه لا يرغب في التعليق على المسألة.