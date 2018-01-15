طيور الكوكاتو تزرع الذعر في أستراليا

طالب مواطنون أستراليون يقطنون بالمدن الساحلية الغربية السلطات بمنحهم تصريحا للقضاء على طيور الكوكاتو الشرقية البيضاء ذات المنقار الطويل.
وشهدت هذه المدن توافدا كبيرا لهذا النوع من الطيور التي تنتمي إلى عائلة الببغاوات مما أثار ذعرا كبيرا لدى المواطنين.
ووصف عمدة مدينة جيرالدتون هذه الطيور بالمزعجة لأنها قد تلحق أضرار كبيرة في المباني وتفكك أسطح البنايات وتضر بالنوافذ والمصابيح والإنارة عن طريق منقارها الطويل.
وأشار ذات المتحدث إلى أن السلطات المحلية قد سجلت بعض الأضرار في الممتلكات والأسلاك النحاسية والكهربائية في المدينة.
وأعلن عمدة المدينة عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على هذه الطيور التي تكلف خزينة المدينة ما يقارب 320 ألف دولار.
وتتمركز طيور الكوكاتو في الفلبين وجزر أندونيسيا الشرقية وغينيا الجديدة وجزر سليمان وأستراليا.