احتراق سفينة تعمل "كازينو" في فلوريدا

شبت النيران بسفينة تعمل "كازينو" بالقرب من شواطئ فلوريدا أمس الأحد. وكان على متن السفينة 50 شخصا، فيما فقد شخص واحد.
وانضم عناصر مكتب الشريف في ضاحية باسكو لمساعدة رجال الإطفاء وحرس الشواطئ الذين هرعوا إلى منطقة الحادث.
وتمكنت قوى النجدة من إنقاذ 49 شخصا ونقلهم إلى الشاطئ حيث كانت بانتظارهم سيارات الإسعاف التي قدمت لهم الإسعافات الطبية.
ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.
وعلق أحد المسؤولين أن الأخبار العظيمة هي أنه لم يصب أحد بأذى جدي، وأنه تم نقلهم إلى المستشفيات من باب الاحتياط. إنها معجزة، إذ يستحق قبطان السفينة الثناء. إذ لاحظ النار تخرج من غرفة المحركات مبكرا، فاتجه بالمركب إلى الشاطئ، حيث المياه ليست عميقة، فتمكن الركاب من القفز إلى المياه والخروج إلى الشاطئ.