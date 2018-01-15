رد فعل المشاهير على الإنذار الكاذب في هاواي، ضربة عنيفة لترامب

وجه مجموعة من المشاهير في الولايات المتحدة انتقادات للرئيس دونالد ترامب، إثر حادثة الإنذار الكاذب بشأن هجوم بصارخ بالستي على جزر هاواي.
وضمت مجموعة المشاهير المذكورة جيم كيري وجيمي لي كورتيز وجيفري رايت.
وكتب كيري في تغريدة له على موقع التويتر "استيقظت هذا الصباح في هاواي وقد تبقى لدي 10 دقائق للحياة. لقد كان إنذارا كاذبا، لكنه إنذار شخصي حقيقي... إن سمحنا لهذا الشخص القادم من "غومورا" (حيث تمجيد القتل وإراقة الدماء واللعنات، حسب الإنجيل "المحرر")، والكونغرس الجمهوري الفاسد، بالاستمرار بالنفور من العالم، فنحن في طريقنا لمعاناة تفوق الخيال".
صُدم المقيمون في هاواي والزائرون عندما انطلق جرس الإنذار بشأن تهديد مفترض بصاروخ بالستي. الإنذار، الذي أطلقته وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، نصح الجميع للبحث عن ملجئ وأنهى الكلام بأن هذه ليست تدريبات.
يبدو أن التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يتحول نوعا ما إلى ذعر، منذ أن تباهى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في كلمة له، متوجها إلى ترامب، أنه يتحسس مقياس زر الإطلاق النووي.
وانتهى الإنذار في هاواي بعد الإعلان عن أنه كان إنذارا كاذبا، وقد استغرق 30 دقيقة، إذ غرد مسؤولون في الدولة ليساهموا بنشر الكلمة.
وذكر دافيد إيج: "لقد كان خطأ حدث خلال الأعمال الاعتيادية عند تغيير نوبة العمل، إذ ضغط أحد العملين على الزر الخطأ".
وغرّدت كورتيز: "هذا الرعب الذي أثاره صاروخ هاواي، هو بسبب السيد ترامب. الخوف الفعلي الذي شعرت به الأم والأب والطفل هو بسببك. إنه بسبب غطرستك وجنونك ونرجسيتك وهياجك وغرورك وعدم نضجك وخللك العقلي. العار على الكراهية من أجل إرضاء الذات. أنت فعلت هذا!"