ترامب: لست عنصريا

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الجميع عندما قال للصحفيين إنه "ليس عنصريا" وذلك بعد تصريحات نُقلت عنه وصف فيها بلدانا يأتي منها المهاجرون بأنها "حثالة".
وقال #ترامب للصحافيين في نادي ترامب الدولي للغولف بوست بالم بيتش بفلوريدا "أنا لست عنصريا، وأنا أقل شخص عنصري تُقابلونه".
وأضاف ترامب "أنه مستعد" للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين وأطفالهم الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد كشفت عن تصريحات أدلى بها ترامب خلال استقباله في المكتب البيضاوي عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع قانون حول الهجرة، واصفا الدول التي يأتي منها المهاجرون بـ "البلدان الحثالة".
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشف عن اسمها إلى ان ترامب سأل خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟"، مضيفة ان ترامب كان يقصد الدول الإفريقية وهايتي والسلفادور.
ولسيت هذه المرة الاولى التي يثير فيها الرئيس الأمريكي الجدل بتصريحات "عنصرية".