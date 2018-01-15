العملة المغربية تباع بأعلى من قيمتها الحقيقية

يعرض أحد أشهر المواقع للتجارة الإلكترونية "إيباي"، نقودا معدنية وأوراقا نقدية مغربية للبيع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بكثير، يظهر بعضها على شكل حلي للزينة.
وتبعا لموقع التجارة الإلكترونية الشهير عالميا، فإن الورقة النقدية من فئة "200 درهم" تعرض في الموقع بـ "57.5 دولارا" أي ما يعادل نحو 530 درهما، وورقة أخرى من ذات الفئة بـ "65 دولارا" أي ما يعادل نحو 600 درهم. أما الورقة من فئة "100 درهم" فتعرض بمبلغ "50 دولارا".
كما يعرض الموقع نقودا معدنية مغربية من فئة "1 درهم" و"2 درهم"، للبيع. صنعت هذه القطع النقدية المعدنية على شكل حلي للزينة. كما تشمل هذه القطع نقودا جديدة وقديمة.