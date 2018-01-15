السيسي: "لن نحارب" السودان وإثيوبيا

في رسالة موجهة للسودان وإثيوبيا، خرج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عن صمته، الاثنين، قائلا إن مصر لن تدخل في حرب مع "أشقائها"، مضيفا أن بلاده لا تتآمر على أحد.

تأتي تصريحات السيسي في ظل توتر العلاقات بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى.

وكانت الخرطوم استدعت سفيرها لدى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، للتشاور بسبب نزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ولخلافات على استخدام مياه نهر النيل.

كما توترت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في الآونة الأخيرة، بعد تعثر المحادثات الفنية المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.

في السياق، يقول مسؤولون مصريون إن حماية حصة مصر من مياه النيل مسألة أمن قومي.

كما تأجلت زيارة كان مقررا أن يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر أكثر من مرة.

اقرأ أيضا: مساع مصرية لكسر الجمود بشأن سد النهضة

"شعوبنا أولى بكل جنيه"..

وقال السيسي في تصريحات نقلها التلفزيون خلال افتتاح مشروعات بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، الاثنين: "مصر لن تحارب أشقاءها... أنا أقول هذا الكلام كي يكون رسالة لأشقائنا في السودان".

وأضاف: "لسنا على استعداد للدخول مع أشقائنا أو مع أي شخص في حروب... شعوبنا أولى بكل جنيه".

وتابع "أقول هذا الكلام لأشقائنا في السودان وإثيوبيا: مصر لا تتآمر.. نحن لا نتآمر ولا نتدخل في شؤون أحد، وحريصون جدا جدا على أن تكون علاقتنا طيبة جدا.

واختتم السيسي بالقول: "يكفي ما شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية.. لدينا سياسة ثابتة الهدف منها هو البناء والتنمية والتعمير.. كل ما غير ذلك لن نفعله وأرجو أن يكون هذا الكلام مسموعا".

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، فيما تقول القاهرة إنها أراض مصرية.

ورفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المنطقة الحدودية أو السعي إلى التحكيم الدولي.