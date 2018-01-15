كيف ترجم الإعلام الأجنبي عبارة ترامب: "دول قذرة"؟

وجد صحفيون أجانب صعوبة كبيرة في ترجمة عبارة "الدول القذرة"، التي نُسبت للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول شعوب هاييتي والسلفادور والدول الأفريقية.

ونقلت تقارير صحفية أن العبارة استخدمها ترامب خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب في مجلس الشيوخ، في البيت الأبيض، وتلقى العالم الوصف "البذيء" بالإدانة والرفض، في مختلف أنحاء العالم.

وحول الأمر، قال عبد الرحيم فقراء، مدير مكتب قناة "الجزيرة" في واشنطن، ليورونيوز: "لا توجد ترجمة دقيقة للعبارة، وتختلف تفسيراتها بين الثقافات".

ويضيف فقراء: "هناك تحد فريد من نوعه عندما يصل الأمر لترجمة عبارة Shithole للمتلقين العرب".

وأردف: "من الواضح أن هناك معادل لكلمة Shit في اللغة العربية، والعرب يستخدمونها بكثرة في أحدايثهم اليومية، لكن، ليس هناك ما يعادل Shithole".

كما أوضح فقراء أنه بينما لا تحتاج الشبكات الإعلامية الأمريكية للبحث عن بدائل أو استعارات، فإن نظيرتها العربية مضطرة لأن تكون "أكثر محافظة".

اقرأ أيضا:

شاهد..صحفية لترامب: سيدي الرئيس هل أنت عنصري؟

نرويجيون يردون على دعوة ترَمب للهجرة إلى أمريكا: لا شكراً!

ولدى الإيطاليين والفرنسيين أيضا..

وحتى بالنسبة للإعلام الناطق باللغات الأجنبية الأخرى حول العالم، لا سيما في أوروبا، فشكل إيجاد الترجمة المناسبة نفس المعضلة".

في السياق، قال الصحفي الإيطالي، ماتيو بوشو بورتولاسو، إن صحيفة مرموقة تسمى "المانيفستو"، أشارت للموقف على أنه مشابه لـ"ووتر غيت" على صفحتها الرئيسية.

وأوضح بوتولاسو ليورونيوز إلى أن ذلك يعود لاستخدام كلمة Water (ماء) للإشارة إلى كرسي الحمام.

كما أشار الصحفي الإيطالي إلى أن "الوكالة الإيطالية التي يعمل بها، "لا برس"، اختارت كلمة "Cesso"، بمعنى (كرسي)، للإشارة إلى الكرسي الذي نجلس عليه في الحمام".

بالمقابل، اختار الصحفيون الفرنسيون ترجمة عبارة الرئيس ترامب حرفيا.

وبحسب ما قال الصحفي الفرنسي خافيير بورمود، مراسل صحيفة "لو فيغارو" ليورونيوز: "في الوقت الراهن، الترجمة المعتمدة لـShithole Countries هي Shitty Countries (بلدن قذرة)".

وأضاف بورمود: "يجب الاعتراف بأن ترامب يعطينا الكثير من العمل الغريب".