النيابة العسكرية الإسرائيلية: عهد التميمي خطرة ويجب مواصلة حبسها

مددت المحكمة العسكرية الإسرائلية في معتقل عوفر غرب مدينة رام الله للمرة الرابعة اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي حتى الأربعاء المقبل بحسب المحامية غابي لاسكي محامية التميمي التي قالت إن النيابة العامة طلبت من القضاة العسكريين الاستمرار في اعتقال عهد حتى انتهاء المحاكمة، وقالوا إن عهد خطيرة لأنها تقاوم الاحتلال في أشكال مختلفة منذ عدة سنوات. وأشارت المحامية إلى ان القانون مختلف في تطبيقه اذا ما تعلق بالفلسطينيين بالضفة الغربية أو بالمستوطنين الإسرائيليين فيها.
وحضرت عائلة عهد التميمي الجلسة ودعاها والدها الى الصمود وشد من أزرها.
وبحسب القوانين العسكرية الإسرائيلية المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن عقوبة عهد قد تصل إلى أربع عشرة سنة سجناً فعلياً، وقد أدانتها النيابة العسكرية بصفع جندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي خارج منزلها بقرية النبي صالح شمال رام الله.