أي دور يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في حل النزاع في الشرق الأوسط؟

""التغييرات المخطط لها تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأشخاص والحدّ من المحتوى، لقد غيرت هدف مجموعات العمل لدينا مع التركيز على كيفية مساعدتك في العثور على المحتوى المناسب، للمساعدة في إقامة تفاعل اجتماعي أكثر وضوحا"."

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك