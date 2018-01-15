أي دور يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في حل النزاع في الشرق الأوسط؟
أي دور يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في حل النزاع في الشرق الأوسط؟
بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها،لا يزال الاتحاد الأوروبي يؤكد على تصميمه على العمل من أجل حث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة للمفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين، ويشدد دوما على ضرورة تفادي أي إجراء يقوض الجهود الدولية لصالح السلام
أي دور يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في حل النزاع في الشرق الأوسط؟
Point of view
"إن الظروف الراهنة تتيح فرصة سانحة جدا للأوروبيين للعب دور مهم جدا كمفاوض وميسر للمفاوضات لأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على القيام بهذا الدور. "مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط-جنيف
بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل سفارة بلاده إليها،لا يزال الاتحاد الأوروبي يؤكد على تصميمه على العمل من أجل حث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة للمفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين، ويشدد دوما على ضرورة تفادي أي إجراء يقوض الجهود الدولية لصالح السلام.
سألنا الدكتور حسني عبيدي إذا ماكان الموقف الأميركي،قد أغطى فرصة سانحة لبروكسل للعب دور الوسيط الفعال في مسألة النزاع الاسرائيلي الفلسطيني؟
د.حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط
"إن الظروف الراهنة تتيح فرصة سانحة جدا للأوروبيين للعب دور مهم جدا كمفاوض وميسر للمفاوضات لأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على القيام بهذا الدور. "
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هذا و يطالب الفسطينيون بضرورة أن يواجه الاتحاد الأوروبي إعلان ترامب ليس ببيان ولكن بشيء عملي وواقعي على الأرض وهو بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها ..حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط
إن أوروبا لا تريد أن تحرق المراحل وأن تعترف فورا بدولة فلسطين، مع أن اللجوء إلى هذه المبادرة يعد شجاعة،ولكن من الممكن أن يؤدي الأمر إلى نتائج عكسية،حيث إنه من المنتظر أن تكون أوروبا وسيطا محايدا،وموضوعيا للقيام بدورمهم ضمن هذه الدينامية.
موقف الاتحاد الأوروبي من بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك القيام مؤخراً بأعمال إخلاء في القدس الشرقية ووضع خُطط تعمل على النقل القصري لتجمعات بدوية في الضفة الغربية، هو موقف واضح ولم يتغير يقول الاتحاد الأوروبي. ويؤكد إن كافة الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي. وهي تُقَوِض فُرَص تحقيق حل الدولتين وفُرَص تحقيق السلام الدائم. الاتحاد الأوروبي مُستمر في تعامله مع الطرفين ومع شركاءه الدوليين والإقليميين بما فيهم اللجنة الرباعية من أجل دعم البدء بعملية جدية وصولاً إلى حل الدولتين من خلال التفاوض وهي الطريقة الواقعية الوحيدة والقابلة للاستمرار لتحقيق الآمال والطموحات الشرعية للطرفين.