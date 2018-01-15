جرحى في انهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا

أصيب عشرات الأشخاص جراء انهيار طابق في مقر بورصة اندونيسيا صباح هذا الاثنين وسقوط الركام في الباحة الداخلية بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية. دون تسجيل وفيات حتى الساعة.

وأعلن المتحدث باسم شرطة جاكرتا ارغو يوونو لمحطة "مترو تي في" التلفزيونية "لا زلنا نحقق في الاسباب، ولكن في الوقت الراهن الاولوية للمصابين".

وسقط الركام في الطابق الأرضي من البرج الثاني للمجمع، حسب ما قاله المتحدث باسم بورصة اندونيسيا رضا انديكا لوسائل الإعلام، موضحا أن الأمر ليس انفجارا."

وطوقت الشرطة المبنى بينما كان الناس يفرون منه في حين تم نقل المصابين وبينهم طلبة يزورون المبنى على محفات.

وقال رئيس البورصة تيتو سوليستيو للصحفيين أمام المبنى "جميع العاملين في البورصة بخير وجرى الاطمئنان عليهم. ولم يتأثر نظام العمل".

وأضاف ستيو واسيستو المتحدث باسم الشرطة الوطنية "يمكننا تأكيد أن هذا لم ينجم عن قنبلة".

وذكر مسؤول بالشرطة أن انهيار طابق أوسط بين طابقين في المبنى يوم الاثنين لم ينجم عن انفجار قنبلة.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورا وفيديوهات لعشرات الأشخاص وهم يسارعون بالخروج من المبنى متعدد الطوابق.

فتحت بورصة إندونيسيا أبوابها من جديد لعقد جلسة بعد ظهر الاثنين.

وقال رئيس البورصة تيتو سوليستيو للصحفيين أمام المبنى بوسط جاكرتا "جميع العاملين في البورصة بخير وجرى الاطمئنان عليهم. ولم يتأثر نظام العمل".

وتقع بورصة اندونيسيا وسط جاكرتا، وتضم مكتبا للبنك الدولي في الطابق الثاني عشر، بحسب موقعها الالكتروني.

ويتكون مجمع بورصة إندونيسيا من برجين واستهدفه تفجير بسيارة ملغومة نفذه إسلاميون متشددون في سبتمبر أيلول من العام 2000.