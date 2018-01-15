ليندسي لوهان تعتزم تصوير فيلمها الجديد في السـعودية

قالت الممثلة والمطربة الأمريكية ليندسي لوهان إنها تخطط لتصوير فيلم جديد تدور أحداثه حول الحياة بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت لوهان في لقاء تلفزيوني مع المذيعة الأمريكية الشهيرة ويندي ويليامز أن الفيلم يحكي قصة مصورة أمريكية تترك الولايات المتحدة لتنتقل للعيش في الرياض، حيث تتعرف أكثر على أسلوب حياة النساء فيها مما يزيد من افتتانها بثقافة المملكة.
ولم تُصفح لوهان عن الجهة الممولة لإنتاج الفيلم الذي سيُطلق عليه اسم "فريم".
ويُعرف عن لوهان اهتمامها بالثقافة الإسلامية والخليجية، حيث قامت بعدة زيارات لدبي كما أعلنت عن خطتها لإطلاق خط لأحمر شفاه جديد بالإمارة.
كذلك أعربت الممثلة البالغ عمرها 31 عاماً سابقا ًعن قيامها بقراءة القرآن للتعرف على الدين الإسلامي.
وقالت لوهان لويليامز إنها بصدد بتصميم جزيرة خاصة بها بدبي تطلق عليها اسم "جزيرة لوهان".