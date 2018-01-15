قالت خبيرة بريطانية في لغة الجسد إن بعض الحركات اللاإرادية التي تقوم بها ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري تدل على توتر الأخيرة أثناء الظهور بصحبة الأمير البريطاني.
وأعلن القصر الملكي البريطاني عن خطبة الأمير هاري على الممثلة الأمريكية الجنسية في نوفمبر-تشرين الأول من العام الماضي على أن يعقد زفاف الاثنين بشهر مايو-أيار القادم.
وقالت خبيرة لغة الجسد إليزابيث كرونكى لقسم Femail، وهو القسم المعني بأخبار النساء بجريدة الديلي ميل البريطانية: "إنها إيماءة جسدية و سيكولوجية يقوم بها المرء عندما يشعر بالتوتر أو عدم الارتياح مثلما يقوم بعض الأطفال بالتشبث بتنانير أمهاتهم أو أيادي أباءهم عند الشعور بالقلق".
وعلى الرغم من اعتياد ماركل، البالغ عمرها 36 عاماً، على الأضواء كونها نجمة لمسلسل Suits التلفزيوني الممتد لسبعة مواسم، إلا أنها كثير ما تلمس شعرها كوسيلة للتخفيف من حدة توترها أثناء الظهور مع هاري.
وأضافت كونكى: "دور ماركل كممثلة مشهورة يختلف عن الدور الذي تجد نفسها فيه الآن...لقد اعتادت على شهرة شخصيتها في المسلسل وليس شهرة شخصيتها الحقيقية".
وتقول كرونكى، صاحبة عدد من المؤلفات الأكثر مبيعاً عن التواصل غير الجسدي، إن سقف توقعات الجمهور تجاه أعضاء العائلات المالكة أعلى منه تجاه مشاهير الممثلين والفنانين.