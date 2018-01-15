استأجر أما بـ40 دولارا في الساعة

هل فقدت والدتك؟ أو هل لديك أم لكنها بعيدة؟ أو هل لديك واحدة لكنك لا تحبها؟ هل تمتلك 40 دولارا أمريكيا؟ إذا، بإمكانك الآن استئجار والدة؟
ما قرأته ليس (دعابة)، فإذ تعرض نينا كينيالي لتقديم "خدمات الأم"، في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما نقتل صحيفة "الغارديان".
وضمن حملتها الدعائية، تقول إنها مستعدة للاستماع إليك حين تتحدث عن مشاكلك، أو تحضير الحساء، أو مشاهدة فيلم معك.
وعن أساس الفكرة، تقول كينيالي، 63 عاما، إنه وبعد انتقالها إلى بروكلين، قبل عامين، لاحظت أن الشباب في الحي غالبا ما يطلبون نصيحتها.
كما تقول كينيالي، إن معظم الأمور التي يناقشها الشباب معها، هي أمور يمكن نقاشها مع الوالدين، مثل العلاقات والمشكال العمل، أو حتى تغيير نمط الحياة.
وفي الوقت الحالي، يتواصل الزبائن مع "الأم" عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت، وغالبا ما يستفسرون عبر الإيميل قبل اتخاذ قرار "استئجار الوالدة".
علاوة على ذلك، فإن لكينيالي خبرة الأمهات، فلديها ابنان، كما عملت سابقا كمستشارة في مشاكل الإدمان على المخدرات وإعادة التأهيل.
وتقول صاحبة الفكرة إنها تلقت العديد من الطلبات حتى الآن.