قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان قرأه يوم الاثنين إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل حتى تقوم الأخيرة بالاعتراف بفلسطين وفقاً لحدود عام 1967.
وشدد الزعنون في البيان الختامي لجلسات المجلس المركزي الفلسطيني الثامن والعشرين برام الله على عدم الاعتراف بإسرائيل حتى يلغى قرار ضم القدس الشرقية كعاصمة موحدة لإسرائيل وكذلك وقف الاستيطان الإسرائيلي بالمنطقة.
وصرح الزعنون بقرار المجلس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله والعمل على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لفلسطين بالخروج من تحت عباءة اتفاق باريس الاقتصادي.
وقرر المجلس أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها باتفاقيات أوسلو والقاهرة وواشنطن وما بها من التزامات لم تعد قائمة.
ودعا الزعنون الدول العربية إلى تفعيل قرار قمة عمًان عام 1980 وقطع علاقاتها مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها.
كذلك قام الزعنون بدعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة في عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل انتخاب مجلس جديد.
ورفض بيان المجلس قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن هذا القرار أفقد الولايات المتحدة أهليتها كوسيط في أية محادثات سلام محتملة.