تطبيق جديد على غوغل يقارن بين صورك الشخصية ولوحات مشهورة

هل تشبهين الموناليزا؟ أو القوطية الأمريكية أكثر؟
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالآراء حول غوغل، على أقل تقدير، بشأن التطبيق الجديد الذي يقارن الصورة الشخصية للمستخدم مع لوحة تاريخية من مصنف الشركة، الذي يظهر لوحة لرسم شخص مشابه لك جدا.
وقد قفز التحديث لتطبيق غوغل في "الفنون والثقافة" إلى المرتبة الأولى من بين أكثر تطبيقات التحميلا المجانية في مخزن التطبيقات. فقد احتل المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، حسب موقع مقاييس "آب آني".
كيف يفعلها غوغل؟ يستخدم التطبيق تقنيات الرؤية الرقمية لفحص نقاط التشابه بين وجهك وآلاف اللوحات الفنية التي يشاركها غوغل مع المتاحف ومؤسسات أخرى. وأشار غوغل إلى أن هذا التطبيق هو مجرد تطبيق تجريبي، إذ يجري العمل على هذا التطبيق منذ العام 2016.