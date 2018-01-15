إصابة 15 شخصاً في هجوم بالسكاكين على مدرسة في روسيا

أصيب 14 طالباً ومعلمتهم يوم الاثنين جراء هجوم بالسكاكين في مدرسة بمدينة بيرم التي تقع 700 كيلو متراً شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو.
وقال مسؤولون روس إنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وأضافوا أن اثنين من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً ومُدرستهم مازالوا في حالة حرجة.
وقالت السلطات المحلية ببيرم عبر بيان لها إن الهجوم جاء نتيجة عراك بين طالبين حاولت معلمتهما فض اشتباكهما بينما تدخلت مجموعة من الطلاب لحماية المعلمة من الطعنات التي أصابت عدداً من المصابين برقابهم.
وأضاف المحققون الروس أنه تم القبض على المشتبه بهم كما تم إخلاء المدرسة التي يدرس بها 700 طالب.