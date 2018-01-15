قتلى وجرحى في تفجير مزدوج وسط بغداد

لقي 26 شخصا حتفهم في تفجير مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، كما أصيب 90 بجروح متفاوتة والحصيلة مرشحة للارتفاع حسب ما أعلنته وزارة الداخلية العراقية.
الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قال إنه "وبعد تدقيق المعلومات عن الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد تبين أنه كان بواسطة انتحاريين اثنين."
وأضاف معن أن الانفجار المزدوج نفذه شخصان بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة في مكان لتجمع عمال البناء بساحة الطيران صباح هذا الاثنين.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور قالوا إنها للتفجير المزدوج.
ويعتبر الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف العاصمة العراقية خلال يومين، وفق مسؤول في وزارة الصحة.