الإمارات تعلن إعتراض قطر لإحدى طائراتها المدنية والدوحة تنفي

قالت الإمارات هذا الاثنين إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى البحرين دون أن تقدم المزيد من التفاصيل وذلك في تصعيد لخلاف مستمر منذ شهور بين دول عربية خليجية.
وأدانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات الواقعة وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".
في المقابل نقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية عن مسؤول بوزارة الخارجية القطرية نفيه اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية مدنية كانت في طريقها للبحرين وقالت الدوحة إن الاتهام عار عن الصحة.
واتخذت أربع دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إجراءات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر ضد قطر في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وتقدمت قطر يوم الجمعة بشكوى للأمم المتحدة قالت فيها إن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في 21 ديسمبر كانون الأول. ونفت الإمارات ذلك.