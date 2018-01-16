عثرت شرطة مدينة بيريس الأمريكية الواقعة في جنوب شرق لوس انجلس على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم وبعضهم كان مقيّدا بسلاسل إلى أسرّتهم. وقالت شرطة المدينة انها اعتقلت الوالدين ووجهت اليهما تهمتي التعذيب وتعريض حياة أطفال للخطر.
الواقعة أحدثت صدمة كبيرة لدى سكان المدينة خاصة وأن والد الأطفال ديفيد توربين البالغ من العمر 57 عاما، يعمل مديرا لمدرسة خاصة في المدينة.
وأوضح مكتب شرطة المدينة في بيان ان إحدى شقيقات الأطفال المحتجزين تبلغ من العمر 17 عاما هي التي أبلغت الشرطة بهذه الواقعة بعد فرارها من المنزل، وأضاف البيان أن المراهقة اتصلت بالشرطة من هاتف محمول عثرت عليه في منزل والديها.
ووصفت الشرطة حالة الأطفال وقت العثور عليهم بأنهم كانوا محتجزين في ظلام دامس ووسط رائحة كريهة بسبب انعدام نظافة المكان وجميعهم يعاني من سوء التغذية بحسب المصدر.
ولفتت الشرطة في بيانها الى انها في البداية ظنت ان كل الاشقاء والشقيقات المحتجزين هم قاصرون لكنها ما لبثت ان اكتشفت ان سبعة منهم بالغون تتراوح اعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين أن البقية بمن فيهم الفتاة التي اتصلت بالشرطة قاصرون وأصغرهم فتاة لا يتجاوز عمرها العامين.
ولدى استجواب الوالدين ديفيد توربين وزجته لويز-آنا من طرف الشرطة لم يبرروا سبب احتجازهم لأولادهم وتقييدهم بالسلاسل.
ووجّه قاض الاتهام الى الوالدين وحدد كفالة مالية تبلغ قيمتها تسعة ملايين دولار لكل منهما للإفراج عنهما.