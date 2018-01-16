اتفاق بين بنغلاديش وميانمار لانهاء عودة الروهينغا خلال عامين

أعلنت بنغلادش الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مع حكومة ميانمار بشأن عودة المسلمين الروهينغا إلى ميانمار في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل. وقالت سلطات بنغلاديش "تم الاتفاق خلال اجتماع بين البلدين لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي"، غير ان البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الخارجية في بنغلادش لم يحمل تاريخ بدء عملية إعادة ترحيل الروهينغا إلى ميانمار.

وأوضح البيان ان مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس "اعتبار الأسرة وحدة واحدة"، وأن ميانمار ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول حكومي في ميانمار إن بلاده تقوم ببناء مخيم لاستقبال أكثر من 30 ألفا من مسلمي الروهينغا العائدين، وذلك بعدما ناقشت ميانمار وبنغلاديش عمليات إعادة ترحيل الروهينغا، التي من المقرر أن تبدأ في 22 كانون ثان/ يناير الجاري.

وشددت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة مطلع هذا الشهر على ضرورة أن تكون عمليات إعادة اللاجئين طواعية، وأن يتم إعادتهم الى أماكنهم الأصلية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد قدرت عدد المسلمين الروهنيغا اللاجئين إلى بنغلاديش هربًا من المجازر في إقليم أراكان غربي ميانمار، بـ 480 ألف لاجئ، منذ 25 آب/ أغسطس الماضي يقيمون في مخيمات لجوء مؤقتة.

وللتذكير الروهينغا ينتمون إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية أراكان "راخين"، الواقعة في غرب ميانمار، وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألف شخص.