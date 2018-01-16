احتجاز بريطاني بمطار في أيسلندا لارتدائه ملابس كثيرة

في واقعة غريبة من نوعها، رفض العاملون بمطار كيفلافيك بالعاصمة الأيسلندية ريكيافيك صعود مسافر بريطاني على متن رحلة للطيران البريطاني لارتدائه الكثير من الملابس.
وقال المسافر ريان كارني ويليامز على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن سلطات المطار قاموا باحتجازه يوم الأربعاء الماضي ورفضوا صعوده إلى الطائرة مما اضطره للحجز على الرحلة العائدة من ريكيافيك إلى لندن باليوم التالي للواقعة.
وتساءل ويليامز إذا ما كان قرار منعه جاء كنوع من التنميط العنصري نظراً لبشرته الداكنة.
وقال ويليامز إنه قام بارتداء جميع ملابسه لتفادي دفع كلفة اصطحاب أمتعة على متن الطائرة، فارتدى ثمانية سراويل وعشرة قمصان.
وقال العاملون بشركة الطيران البريطانية لوسائل إعلامية أيسلندية إن رد فعل ويليامز "الفظ" دفعهم لاستدعاء أفراد امن المطار واحتجازه بشكل مؤقت.
ولم تتوقف معاناة ويليامز عند هذا الحد، بل مُنع من الصعود على رحلة طيران شركة إيزي جيت التي قام بالحجز عليها لليوم التالي، حيث تم إخباره أن واقعة اليوم السابق كانت السبب وراء منع صعوده على متن الطائرة.
وقام ويليامز بتسجيل الواقعة ونشرها على تويتر.
وعاد ويليامز في النهاية إلى لندن عبر خطوط شركة الطيران النرويجي، وقال إن الطيران البريطاني وإيزي جيت قامتا برد المبالغ التي دفعها للحجز على رحلاتهم حيث لا تنص قوانين الشركتين على حد معين لارتداء المسافرين ملابسهم.