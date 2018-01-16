فرنسي يدخل الحمام ليجد ثعبانا بانتظاره

وجد فرنسي يعيش في مدينة غرونوبل (شرق فرنسا)، ثعبانا داخل حمام منزله، بحسب ما نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وكان الشخص، 53 عاما، متوجها إلى الحمام، وما إن فتح الباب، حتى وجد رأس ثعبان يطل من داخل الكرسي (المرحاض).
ثعبان ضخم داخل القناة الخامسة الأسترالية
ويقول الشخص للصحيفة إنه شعر بالذعر، وإنه لم يصدق في البداية، فخرج مسرعا وأغلق الباب.
وأضاف أنه عندما عاد، كان الثعبان قد خرج بكامله من داخل المرحاض، وكان طوله حوالي مترا ونصف المتر.
كما قال الرجل إنه محظوظ لكونه لا يعاني من مرض في القلب.
واتصل الرجل على الفور برجال الإطفاء، الذين تواصلوا بدورهم مع فرقة متخصصة بالتدخل ضد الحيوانات الخطيرة، مثل الثعابين والعقارب.
وتم نقل الثعبان إلى إحدى ضواحي غرونوبل، قبل أن يموت لاحقا.