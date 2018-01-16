عرض قميص أثار اتهامات بالعنصرية للبيع بسعر 1600 يورو على إيباي

قام أحد مستخدمي موقع إيباي بعرض قميص يحمل الماركة السويدية إتش آند إم ويظهر مقولة "أروع قرد بالغابة" للبيع بسعر 1600 يورو.

واكتسب القميص شهرة كبيرة ونتج عنه انتقادات واسعة للشركة المنتجة نظراً لاستخدامها لطفل أسود البشرة يرتدي القميص الذي يحمل شعار اعتبره الكثير شعاراً عنصرياّ.

وقام المستخدم الأيرلندي بالتأكيد على أصالة القميص بعرض فاتورة شرائه من متجر لإتش آند إم قبل أن تقوم الشركة السويدية بسحب القميص من الأسواق والاعتذار مراعاة لشعور من أغضبهم استخدام الطفل الأسود ووصفه بالقرد.

ebay.co.uk

وقال متحدث باسم إيباي إن إدارة الموقع قررت سحب الإعلان من على صفحتها، كما ستقوم بحذف أية إعلانات مشابهة لنفس القميص.

وأدت مزايدات المستخدمين إلى وصول سعر القميص إلى 117 يورو حتى ثواني من مسح إيباي للإعلان، وذلك مقارنة بسعر القميص الأصلي عندما كان مطروحاً بالأسواق مقابل 10 يورو.

ebay.co.uk

ebay.co.uk

غضب واسع

وأثار شعار القميص واستخدام طفل أسود ليرتديه بالحملة الإعلانية غضب العديد حول العالم، فقام عدد من المحتجين بجنوب إفريقيا بالتظاهر امام وداخل محلات إتش آند إم بجوهانسبرج.

وقامت الشرطة الجنوب إفريقية بإطلاق الرصاص المطاطي لمواجهة المتظاهرين الذين قاموا بتخريب المتجر وطالبوا بإغلاق جميع متاجر إتش آند إم بجنوب إفريقيا. (بي بي سي)

وتضامنت شخصيات معروفة عالمياً مع الحملة ضد القميص مثل الملاكم الأمريكي وبطل العالم السابق فلويد مايويثر الذي نشر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي توتير تحمل صورة الطفل وكتب "(اللون) الأسود جميل".

كما عرض المغني والمنتج الأمريكي شون كومبز الشهير ببي ديدي أن يوقع مع الطفل عقداً لعرض الازياء بقيمة مليون دولار أمريكي.

ودافعت والدة الطفل تيري مانجو، وهي من أصل كيني وتعيش بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عن ابنها الطفل ليام مانجو قائلة إن كل ما تراه في الامر هو طفل صغير يعرض الأزياء ويرتدي قميص مكتوب عليه كلمة "قرد".

واضطرت عائلة مانجو لمغادرة منزلها بستوكهولم لحمياتها من غضب بعض المحتجين الذين اتهموها ببيع ابنها وعرقها الأسود مقابل المال.