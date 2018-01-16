"في رومانيا لدينا حالة مستشرية للفساد كما أن قانون مكافحة الفساد هو أكثر تمكينا للفساد، وهذا لا ينبغي أن يحدث، ونحن في الواقع كما اقترح الخضر نقاشا حول الوضع في رومانيا، عبر دعوة الحكومة في رومانيا أيضا، وبعد أن استقال رئيس الوزراء الآن لنرى كيف ستؤول مجريات الأمور،ولكن لا يمكننا أن نغض الطرف عن ما يحدث في دولنا الأعضاء."

سكا كيلر نائب عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي