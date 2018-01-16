أعلنت كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست قدوم طفلهما الثالث يوم الثلاثاء وهي مولودة حملتها أم بديلة.
وقالت كارداشيان في رسالة على تطبيقها "يسعدني أنا وكاني أن نعلن عن قدوم ابنتنا الجميلة في صحة جيدة".
وقدم الزوجان الشكر للأم البديلة التي لم يكشفا عن اسمها "التي جعلت أحلامنا حقيقة بأعظم هدية يمكن للمرء أن يقدمها".
وأوضح الاثنان أن الولادة جرت يوم الاثنين.
وأنجبت كارداشيان طفلين آخرين من ويست هما نورث (4 أعوام) وسينت (عامان).
وقالت نجمة تلفزيون الواقع إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددا.