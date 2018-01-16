مدرسة بريطانية تحظر على الفتيات الصغار ارتداء الحجاب وصوم رمضان

قام المسؤولون بمدرسة سانت ستيفينز الحكومية للتعليم الابتدائي بشرق لندن بحظر ارتداء الحجاب على الفتيات دون الثامنة من العمر.
كذلك أعلن رئيس مجلس المحافظين بالمدرسة عارف قوي منع المدرسة للفتيات والفتيان من الصيام خلال تواجدهم بالمدرسة.
وقال قوي إن القرار جاء لضمان سلامة الأطفال خلال فصل الامتحانات الدراسية الذي سيتزامن مع شهر رمضان المقبل.
وأضاف قوي: "نحن مسؤولون عن صحة وسلامة الأطفال، ولن يكون الأمر منصفاً لنا إذا أصاب الإعياء أحد الطلاب خلال تواجده بالحرم المدرسي".
وعلى الرغم من حديث قوي عن ضمان سلامة الطلاب، إلا أن مديرة المدرسة نينا لال كان لها وجهة نظر أخرى فقالت إن القرار سيساعد الطلاب على المزيد من الاندماج مع المجتمع البريطاني.
وجاء الحظر ليُغضب العديد من أولياء الأمور الذين انتقدوا الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ودافع قوي عن القرار قائلاً إنه تحدث مع عدد من رجال الدين الإسلامي الذين أكدوا له أن الصيام يصبح واجباً على المسلمين بدءاً من سن البلوغ.
وتترك وزارة التعليم البريطانية الحرية لكل مدرسة في تحديد الزي المناسب للطلبة بها بعد وضع قواعد عامة لما يمكن أن يرتديه الطلاب.