النيران تلتهم متحفا للتراث البحري في أندونيسيا

حريق يأتي على جزء من التاريخ الأندونيسي.
التهمت النيران متحفا للتراث البحري في العاصمة الأندونيسية جاكارتا ما أدى إلى القضاء على مجموعة من التحف الأثرية والتاريخية التي كان يزخر بها المتحف.
وقد ارتفعت ألسنة اللهب من المبنى المحترق بحسب شهود عيان ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية بحسب مصلحة المطافئ التي أعلنت فتح تحقيق في أسباب الحريق الذي شاركت في إخماده نحو 21 شاحنة مطافئ.
ويقع المتحف المحترق في المخازن التابعة للشركة الهولندية للهند الشرقية.
وقد تم بناء المنشأة عام 1625 أثناء الحقبة الاستعمارية حين كانت تحتل هولندا هذا الأرخبيل الآسيوي في القرن السابع عشر.