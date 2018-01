التقنية الحديثة تخلق الوظائف أم تدمرها ؟

“الآن، لدي طلبية يجب تلبيتها في بداية الشهر الحالي لعام 2018،حالياً، أقوم بتجفيف بعض المحصول، سبق وان قمت بتجفيف محصول آخر، لأن هذا لا يكفي“، تقول أم سعيد، امراة أعمال

خلال موسم الحصاد، تعمل ما لا يقل عن 200 امراة لمعالجة ما يصل إلى 300 طن من البابونج. طريقة تجفيف النباتات سريعة وصحية بفضل مضخة الحرارة الشمسية.

تم تطوير هذه التقنية، التي وضعها باحثون محليون منذ بضع سنوات. انها تتيح تطوير الأعمال التي تخلق وظائف بمهارات مختلفة في جميع أنحاء مصر.

“وظائف رفيعة المستوى تشمل مهندسين وحاصلين على الدكتوراه يعملون بالفعل على تصميم ومراقبة مجففات الطاقة الشمسية، ازداد عدد عمال الصيانة، والنساء العاملات في هذه المجالات“، يقول

وائل عبد المعز، أستاذ متخصص بالبيئة والطاقة.

Shrinking subsidies on fossil fuels in MENA countries make solar power more competitive, leading to innovation and job creation. In Egypt, I talked to Prof. Wael Abdelmoez, founder of R&D Tech that develops solar driers for camomile and other agricultural products pic.twitter.com/2yVQwmh4MF